(Görüntülü) Kuzuların anneleriyle buluşma heyecanı

Kaan ULU ANKARA, () ANKARA'nın Bala ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte doğum yapan koyunlar, kuzuları ile günde 2 kez buluşuyor. Kuzuların, yüzlerce koyunun bulunduğu sürü içindeki annelerini bulma telaşı ve heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.



Baharın gelmesiyle birlikte doğum yapan koyunlar, yaylalara ve meralara çıkmaya başladı. Koyunlar, süt verimlerinin artırılması için yavruları ile ayrı ahırlarda tutuluyor. Dünyaya gözlerini yeni açan kuzular, günde iki kez anneleriyle buluşuyor. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın, veterinerler ile birlikte denetim yaptığı Bala'daki küçükbaş hayvancılık işletmesinde kuzuların anneleriyle buluşması sırasında renkli görüntüler oluştu. Ahırın kapısının açılmasıyla birlikte koşan kuzuların, yüzlerce koyunun bulunduğu sürü içindeki annelerini bulma teleşı ve heyecanı ilgiyle izlendi.



Denetimde, işletmede bulunan küçükbaşların kontrollerinin ardından veterinerler tarafından aşılamaları yapıldı, gebe olanlar ultrason ile kontrol edilip gebelik durumları değerlendirildi. Yeni doğan kuzulara ise küpeleme yapıldı.



'İKİZ DOĞUMLARI ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Bülent Korkmaz, ilkbaharın gelmesiyle birlikte küçükbaş ve büyükbaşlarda doğum sürecinin başladığını ve neredeyse tamamlandığını söyleyerek, ikiz doğumları arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Hayvancılığın geliştirilmesi noktasında eğitim ve destekleme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Korkmaz, 2018 yılı içerisinde 30 bine yakın çiftçimizi eğitime aldık. Teknik geziler, konferanslar, paneller, tarla günleri yani çiftçimizin modern tarım tekniklerini yerinde görmesi adına 30 bin çiftçimizi eğitime aldık. Eğitimli çiftçileri bakanlık olarak da destekliyoruz diye konuştu.



2 MİLYON 533 BİN HAYVANA AŞILAMA



2004 yılında Ankara'da 219 bin civarında olan büyükbaş hayvan varlığının 2018 yılı sonunda 538 binlere çıktığını anlatan Korkmaz, iki katına yakın bu artışta sağlık taramalarının, aşılamaların büyük önemi olduğunu kaydetti. Korkmaz, şap, şarbon, çiçek ve veba gibi çeşitli hastalıklara karşı sahada sürekli aşılama yapıldığını belirten Korkmaz, Ankara'da 2018 yılında 2 milyon 533 bin hayvana aşılama yapıldığı bildirdi. Sofraya gelen gıdanın sağlıklı olmasının üretimin birinci aşamasından geçtiğini ifade eden Korkmaz, sağlık koşulları sağlandığında gıdanın daha güvenilir olduğunu söyledi.



'ÖLÜMLER AZALDI'



İşletme sahibi Okan Yalçın ise, 2005 yılında 400 olan hayvan varlığını 2019 yılında binlere çıkardığını belirterek, bakanlığın destekleriyle bunu daha da yukarı seviyelere taşımak istediğini ifade etti. Yalçın, Aşılama sürekli kontrol edildiği için kuzu ve buzağı ölümleri çok az seviyede. Yüzde 60'larda olan ölümler şu anda yüzde 10'lara düştü. En büyük destek aşılama, çünkü kuzu ölümü sadece benim işletmedeki bir ölüm değil Türkiye'deki bir şey ve neticede bir can diye konuştu.