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(Görüntülü) Kuzey Marmara Otoyolundaki kazada araçta sıkışan karı-koca yaralandı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL()-KUZEY Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsüyle panelvan çarpıştı. Kazada panelvanda sıkışan karı-koca yaralandı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Kavacık...

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL()-KUZEY Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsüyle panelvan çarpıştı. Kazada panelvanda sıkışan karı-koca yaralandı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Kavacık istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 09 PR 994 plakalı panelven ile 16 RH 133 plakalı yolcu otobüsüne çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle panelvan bariyere çarparak durabildi. Kazada panelvan sürücüsü Cahit Hoca ile yanındaki eşi Gülden Hoca araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Hoca ve eşi Gülden Hoca itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cahit ve Gülden Hoca'nın durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Yolcu otobüsünün sürücüsünü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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