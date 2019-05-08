Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...

(Görüntülü) Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi (1)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu, Sarıyer mevkiinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. KUZEY Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü TIR, sürücüsünün...

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu, Sarıyer mevkiinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. KUZEY Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328