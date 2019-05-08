Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu, Sarıyer mevkiinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. KUZEY Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Görüntülü) Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi (1)
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu, Sarıyer mevkiinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. KUZEY Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü TIR, sürücüsünün...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 17:16
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