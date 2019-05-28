Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı Edirme istikametinde bir otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.
(Görüntülü) Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 ölü (1)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı Edirme istikametinde bir otomobil, emniyet...
28 Mayıs 2019 Salı 16:14
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