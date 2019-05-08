(Görüntülü) Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon devrildi (AKTÜEL 1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KUZEY Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Uskumru Sapağı'nda meydana geldi. Süleyman Ezgütekin (55) yönetimindeki 34 BCK 446 plakalı salatalık ve kabak yüklü kamyon Antalya'dan Bayrampaşa haline sebze taşımak üzere yola çıktı. Kamyon Uskumru mevkiine geldiğinde sürücü Ezgütekin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü devrilen kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartmak için olay yerine vinç istedi. Vinçlere bağlanan kamyon kaldırılarak sürücü çıkartıldı. Ağır şekilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Sürücü Ezgütekin'e ambulansta sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ezgütekin'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Etrafa saçılan sebzeler görevliler tarafından toplandı.