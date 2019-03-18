(Görüntülü) Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 1 yaralı 

KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir TIR yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı



Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde saat 08.00'da meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen TIR henüz bilinmeyen bir nedenle yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayı görerek yardıma gelen vatandaşlar sürücüyü TIR kabininden çıkarttı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.