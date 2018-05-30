Muhammet BAYRAM, ANKARA () - Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.
(Görüntülü) Kuzey Irak şehidi Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, Ankara'da toprağa verildi
Muhammet BAYRAM, ANKARA () - Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.
30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:14
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