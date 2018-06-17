ADANA'da kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Sarıçam ilçesinde D-400 karayolu üzerinde bir arazinin ortasındaki su kuyusunda keçi olduğu fark eden tarım işçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Can-Kur ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden iple çıkardı. Keçi, sahibi Ali Dağlı'ya teslim edildi.
(Görüntülü) Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
ADANA'da kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Sarıçam ilçesinde D-400 karayolu üzerinde bir arazinin ortasındaki su kuyusunda keçi olduğu fark eden tarım işçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine...
17 Haziran 2018 Pazar 08:35
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