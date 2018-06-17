(Görüntülü) Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

ADANA'da kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Sarıçam ilçesinde D-400 karayolu üzerinde bir arazinin ortasındaki su kuyusunda keçi olduğu fark eden tarım işçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine...

17 Haziran 2018 Pazar 08:35