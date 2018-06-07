(Görüntülü) Kutsal topraklara gidecekleri ücretsiz tıraş ediyor

Devrim DERİN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'de berberlik yapan Levent Kaner, hacca ve umreye gidecek olanları, 20 yıldır ücretsiz tıraş ediyor. Kaner, iş yerini, tıraş ettiği kişilerin kutsal topraklardan döndüğünde kendisi için getirdiği hediye tespihlerle süslüyor. Merkez Karesi ilçesinde berberlik yapan Levent Kaner, hac ve umre için kutsal topraklara gidecek kişileri ücretsiz tıraş ederek, anlamlı davranış sergiliyor. Bu geleneği 20 yıldır sürdüren Kaner, ücretsiz hizmetten yararlanan müşterilerinin, kutsal topraklardan dönerken, teşekkür için kendisine tespih aldığını söyledi. Getirilen hediye tespihleri iş yerine asan Kaner, kutsal topraklara gidenlere çeşitli hediyeler verildiği için böyle bir gelenek başlattığını belirtti. Kaner, bu uygulama dolayısıyla mahalleden kutsal topraklara giden birçok kişinin, tıraş için iş yerine geldiğini anlattı. Hacca ve umreye gideceklerin, tıraş olarak yola çıktığını aktaran Levent Kaner, ücretsiz tıraş karşılığında kutsal topraklardan ne istediği sorulunca 'tespih' yanıtını verdiğini söyledi. Kaner, "Kutsal topraklara giden vatandaşlardan sadece getirebilirlerse tespih istiyorum. Onlar da bana gelirken, tespih getiriyorlar. Ben de hacca ve umreye giderlerken onların tıraşlarından ücret almıyorum. Bu geleneğe bir müşterimin hacdan dönüşünde bana tespih hediye etmesi ile başladım. O zamandan beri kutsal topraklara gidecek müşterilerimden ücret almıyorum. Onlar da bana hediye olarak tespih getiriyor ve iş yerindeki aynalara asıyorum" diye konuştu. Tıraş için yıllardır Levent Kaner'e geldiğini anlatan mahalle sakinlerinden Ziyaettin Gökdemir, anlamlı davranışı dolayısıyla teşekkür ederek, "Levent kardeşim, ben bildim bileli kutsal topraklara gidecek müşterilerinden tıraş ücreti almıyor. Daha sonra hac ve umreden gelenler de ona tespih hediye ediyorlar. Berberimiz, mahallemizde kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların ilk tercih ettiği yerlerden. Yıllardır da bu geleneği sürdürüyor. Biz de mahallemizde hac ve umreye gideceklere Levent kardeşimizi öneriyoruz" dedi.