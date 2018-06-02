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(Görüntülü) Kütahya'da 'parti bayrağı asma' gerginliği

KÜTAHYA'da partilerinin bayrağını asan bir grup İYİ Partili ile Ak Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arife Kapdan arasında tartışma çıktı. Kapdan, oturduğu apartmanın duvarına İYİ Parti bayrağının asılmasına tepki gösterdiği...

KÜTAHYA'da partilerinin bayrağını asan bir grup İYİ Partili ile Ak Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arife Kapdan arasında tartışma çıktı. Kapdan, oturduğu apartmanın duvarına İYİ Parti bayrağının asılmasına tepki gösterdiği için boğazının sıkılarak darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, dün gece Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bir grup İYİ Partili, sokağa yanında Türk bayrakları bulunan partilerinin bayrağını astı. İYİ Partililer, bayrakların bulunduğu ipin bir ucunu Ak Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arife Kapdan'ın oturduğu apartmanı duvarına bağladı. Arife Kapdan dışarı çıkarak apartmanına bayrak ipinin bağlanmamasını istedi. İddialara göre çıkan tartışmada Arife Kapdan tartaklandı ve boğazı sıkıldı. Bu sırada yoldan geçen bir trafik polisi araya girerek Arife Kapdan'ı grubun arasından uzaklaştırmaya çalıştı. Yine iddialara göre gruptakilerden biri trafik polisine yumruk attı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile İYİ Parti Kütahya 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Nihat Kula geldi. Gazel ve Kula tarafları sakinleştirdi, İYİ Partililer apartman duvarına bağladıkları ipi çözüp başka bir binaya bağladı. 

Arife Kapdan ile trafik polisi, gruptaki 3 kişiden şikayetçi oldu. İYİ Partili 3 kişi kendilerinin de şikayetçi olduklarını belirterek Arife Kapdan'ın kendilerini FETÖ'cü olmakla suçladığını, tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürdü. Taraflar, hastanede sağlık raporu alındıktan sonra polis merkezine götürülerek ifade verdi ve ardından evlerine gönderildi.

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