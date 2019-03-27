(Görüntülü) Kütahya'da dövdükleri kızı, cep telefonuna kaydeden 3 kız gözaltına alındı

Kütahya'da tren hemzemin geçide götürdükleri bir kızı saçlarından yerde sürükleyip, tekme-tokat dakikalarda dövüp cep telefonuyla kaydeden 3 kişi, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla bu sabah gözaltına alındı.

Kütahya yaşayan S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği S.A. adlı kızı Vefa Mahallesi'ndeki hemzemin geçide götürdü. Burada taraflar bir süre konuştu. Ardından S.K. ve iki arkadaşı, saçlarından tutarak sürükledikleri S.A.'yı küfür ederek tekme tokat dövdü. Dehşet anları dakikalarca sürdü. Bu sırada kızların yanındaki erkek arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dehşet anlarını S.Y.'nin başka bir kız arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

GECE GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Cep telefonu görüntülerinin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kızlardan S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S.'yi ifade için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü. Kızlar dün akşam ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı gece yarısı S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Sabah saatlerinde polis ekipleri 3 kızı evlerinde gözaltına alarak Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü. Kızlardan S.A.'yı saçından tutarak dakikalarca döven S.K., kendisi hakkında dedikodu yaptığı için dövdüğünü anlatarak, Benim hakkımda 'hamile, sevgilisinin üzerine kalacak' şeklinde dedikodu yapıyordu. Ben oraya götürdüm ve bir süre konuştuktan sonra orada dövdüm dedi.

POLİS MAĞDUR S.A.'YA ULAŞTI

Polis ekiplerinin ulaştığı mağdur S.A. ise verdiği ifadesinde kızlarla eski arkadaş olduklarını ve haklarında dedikodu yapmadığını belirterek, Bunlar benim arkadaşım, Kütahya'da bir ay kadar beraber kaldık. Ben ilçeden iş için Kütahya'ya geldiğimde arkadaşlarım olduğu için yanlarına gittim. Haklarında dedikodu yaptığımı söylediler. Oysa ben onlarla ilgili hiç konuşmadım. Sonra beni alıp oraya götürdüler ve dövdüler. Sonra bu olay yaşandı. Onlardan şikayetçiyim dedi. Üç kızın ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.