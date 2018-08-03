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(Görüntülü) 'Kusursuz Kafe'de down sendromlu çocuklara tam zamanlı iş müjdesi

DÜZCE Belediyesi'nin, Avrupa Birliği projesi kapsamında 3 Ağustos 2017 tarihinde açtığı ve 18 down sendromlu çocuğun çalıştığı 'Kusursuz Kafe' birinci yılını doldurdu. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kafenin birinci yılında yarı...

DÜZCE Belediyesi'nin, Avrupa Birliği projesi kapsamında 3 Ağustos 2017 tarihinde açtığı ve 18 down sendromlu çocuğun çalıştığı 'Kusursuz Kafe' birinci yılını doldurdu. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kafenin birinci yılında yarı zamanlı çalışan 18 çocuğu, tam zamanlı olarak işe aldıklarını ve asgari ücret üzerinden maaş bağladıklarını söyledi.

Düzce Belediyesi'nin geçen yıl Avrupa Birliği projesi kapsamında açılışını yaptığı Düzce Kusursuz Kafe, birinci yılını doldurdu. Kafenin birinci yılı nedeniyle Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Nurullah Çelebi, kafe çalışanları ve davetlilerin katılımı ile kutlama yapıldı.

Pasta kesimi ve kutlamanın ardından açıklama yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Bugün yine Kusursuz Kafe'de değerli çocuklarımızla birlikteyiz. Bakıyoruz ki kafemiz açılalı bir yıl olmuş. Birinci yıl pastamızıkestik. İnşallah daha uzun ömürlü olacak. Bir Avrupa Birliği projesi olarak başlayan proje bitmesine rağmen Düzce Belediyesi tarafından devam ettiriliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz için çok güzel bir hizmet. Gençlerimiz burada kendilerini daha iyi ifade edip, geliştiriyorlar. Ayrıca sosyal hayata ayak uyduruyorlar. Bu yüzden çok güzel bir faaliyet" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise kafede çalışan down sendromlu çocukların tam zamanlı olarak işe alındığı müjdesini vererek, "Kusursuz Kafe'nin birinci yılını pasta keserek kutladık. Bu gibi projeler Türkiye'de çeşitli illerde var fakat Düzce'deki bu proje en fazla kişi çalıştıran proje. 18 kardeşimiz burada çalışıyor. Aileleri ile gelip burada çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımız burada part time çalışıyorlardı. Ancak bugün birinci yılını doldurduğu bu günde kendilerine bir sürprizimiz var. Arkadaşlarımız artık part time çalışmayacaklar, tam zamanlı çalışacaklar ve tam maaş alacaklar. Kendilerine bu haberi vermiş olduk. Bundan sonra tam zamanlı çalışıp, maaşlarınız yüksek olacak. Bir asgari ücretlinin aldığı maaşı alacaklar" ifadelerini kullandı.

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