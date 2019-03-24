Ankara Gar Kavşağı'nda gagasına çöp yapıştığı için ölen kuşa, yoldan geçen bir kişi kalp masajı yaparak kuşu kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kuşu hayata döndüremeyen kişi, çaresizce kuşu öldüğü yere geri bıraktı.
(Görüntülü) Kuşu, kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı
Ankara Gar Kavşağı'nda gagasına çöp yapıştığı için ölen kuşa, yoldan geçen bir kişi kalp masajı yaparak kuşu kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kuşu hayata döndüremeyen kişi, çaresizce kuşu öldüğü yere geri bıraktı.
24 Mart 2019 Pazar 18:09
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