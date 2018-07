(Görüntülü) 'Kuşak çatışması değil, iletişim çatışması'

ADANA’da Eğitim ve Danışmanlık Uzmanı Korkut Daban, ebeveynler ve ergen yaştaki çocuklarının yaşadığı aile içi problemlere dikkat çekerek çözüm önerileri sundu. Daban, bu tür sorunları artık kuşak çatışması olarak adlandırmadıklarını, asıl sorunun 'iletişim çatışması' olduğunu vurguladı. Ergenlik dönemindeki çocukların aileleri ile yaşadığı krizlerin iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Daban, ergen yaştaki çocukların anne ve babalarıyla iletişim konusunda problem yaşamalarının, özellikle son yıllarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu söyledi. Geçmişte ebeveynlerle çocuklarının arasında kuşak farkı olduğunu, fakat teknoloji çağıyla birlikte bu durumun değiştiğini söyleyen Daban, "Şu an takdir edersiniz ki; yetişkin bir anne baba da genç bir ebeveyn de çocuklarıyla aynı akıllı telefonu kullanabiliyor. Bunun yanında sanal mecralara girip zaman geçirebiliyor. Örneğin İnstagram, Facebook hesapları olabiliyor. Yani ergen yaştaki çocuklarıyla ortak bir alanları var” diye konuştu. Daban, ayrıca bu durumu kuşak çatışması yerine iletişim çatışması olarak adlandırdıklarını kaydetti. 'ÇOCUKLARINIZLA VAKİT GEÇİRİN' Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurarken anlayışlı bir dil kullanmasının önemli olduğunu söyleyen Daban, “Bu noktada yapılması gereken en önemli şey, çocuklarımıza sosyal hayatta daha fazla zaman ayırabilmektir. Özellikle tatil dönemlerinde anne ve babanın çocukla birlikte etkinliklere katılması gerekiyor. Fakat aileler genellikle çocuklara oyuncak sunuyorlar. Unutulmamalı ki, çocuklarınızın oyuncaktan daha çok sizinle zaman geçirmeye ihtiyacı var” dedi. 'HEPİMİZ ERGENİZ' Aile ve ergen çatışması konusunda ciddi çalışmaların olduğunu söyleyen Korkut Daban, kendisinin de şu an bu sorun üzerine bir kitap yazdığını belirtti. Daban,"'Ergenlikte iletişim sorunları ve baş etme yöntemleri' adı altında bir eser hazırlıyorum. Kitabımın alt başlığındaki isim ise 'Hepimiz Ergeniz' Geçmişte ergenliği biz 9-13 yaş arasında değerlendiriyorduk. Şu an 29 yaşlarına kadar çıktı. 'Hepimiz ergeniz' ismini bu bağlamda değerlendirdim ve toplumun geniş bir kesimini kapsayacağına inanıyorum” diye konuştu.