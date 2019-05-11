(Görüntülü) Kuşadası'nda nöbetçi noter uygulaması

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında Kuşadası 1. Noteri nöbet tuttu. Vatandaşlar, uygulamayı beğendiklerini ifade etti.



Türkiye genelinde yürütülen nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında, Kuşadası'nda da çalışma yapıldı. İlk olarak Kuşadası 1. Noteri de, saat 10.00-16.00 arasında hizmet vermeye başladı. Yeterli tanıtım ve duyuru yapılmadığı için beklenen iş yoğunluğu oluşmadı. Ancak uygulamayı öğrenen bazı vatandaşlar, işlemlerini rahat bir ortamda yaptırma fırsatı buldu.



Uygulamanın ihtiyaçtan doğduğunu belirten Kuşadası 1. Noteri Celal Yıldız, "Uzun süredir galericiler ve çalışan kamu görevlilerinin talepleri doğrultusunda Bakanlık tarafından bir çalışma yapılıyordu. İlk önce illerde uygulamaya sokuldu. Bir aylık süreç sonucunda ilk uygulamanın sonuçlarına göre bazı illerde nöbetçi noterlik uygulaması kaldırıldı. Şimdi bazı ilçelerde uygulama denemeye konuldu. Kuşadası ilçesi de bu amaçla nöbetçi noterlik uygulamasının başladığı yerlerden biridir. Nöbetçi noterlik uygulamasının tüm Türkiye'de kabul görüp görmeyeceği, yapılacak uygulamalar sonucunda belli olacak ve değerlendirilecek. İlk bu hafta başladığı için vatandaşlarca çok bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda duyuldukça daha fazla bir iş yoğunluğuna ulaşacaktır" dedi.



Notere işlem yaptırmak üzere gelen vatandaşlar ise uygulamanın çok doğru olduğunu, kendilerini sevindirdiğini söyledi.