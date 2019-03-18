Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuşadası'ndaki Atatürk Meydanı'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra Dernek Başkanı Öztürk, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Anma etkinlikleri, protokolün katılımıyla Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdürüldü. Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı gösteri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Dönemin askeri üniformaları içindeki liselilerin salondaki gösterisi, ayakta alkışlandı.
(Görüntülü) Kuşadası'nda 18 Mart töreni
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuşadası'ndaki Atatürk Meydanı'nda, 18 Mart Şehitleri...
18 Mart 2019 Pazartesi 15:25
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