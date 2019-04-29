Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, güzel havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 24 dereceyi geçtiği Kuşadası'nda, 'deniz- kum- güneş' tatili başladı. Kış boyunca denizin ve güneşin hayalini kuranlar, hafta sonu sahilleri doldurdu. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere tüm plajlar ile Milli Park koylarında hafta sonu yoğunluğu oldu. Özellikle tatillerini Kuşadası'nda geçiren yabancılar, yüzerek, stres atarken, şezlonglara uzanıp, güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri, Kuşadası'nda gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının 24- 25, deniz suyu sıcaklığının ise 17- 20 derece olacağını kaydetti.
(Görüntülü) Kuşadası'na yaz erken geldi
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, güzel havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 24 dereceyi geçtiği Kuşadası'nda, 'deniz- kum- güneş'...
29 Nisan 2019 Pazartesi 09:44
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