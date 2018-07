(Görüntülü) Kuruyan derede can çekişen balıklara 'can' suyu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da sıcak hava nedeniyle kuruyan derede az miktarda kalan balıklar için vatandaşlar seferber oldu. Aktşam saatlerinde balıkları kovalarla civardaki tatlı su kaynaklarına taşımaya çalışan vatandaşlar, sabah da belediyeden yardım isteyerek, dereye su takviyesi yaptırdı. Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde sıcak hava nedeniyle kuruyan derenin bir bölümünde oluşan su birikintisinde çok sayıda balık mahsur kaldı. Dün akşam saatlerinde az miktardaki su birikintisinde balıkların telef olduğunu, kalanların da can çekiştiğini fark eden mahalle sakinleri seferber oldu. Sığ su yüzeyindeki ölü balıkları dereden çıkaran mahalleli, yavru balıkları da kovalarla yakın bölgedeki tatlı su kaynaklarına taşıyarak kurtarmaya çalıştı. YÜZLERCE BALIK TELEF OLDU Geç saate kadar balıkları kurtarma operasyonu yapan vatandaşlar, sabah saatlerinde de Konyaaltı Belediyesi'nden yardım isteyerek, dereye su takviyesi yapılmasını talep etti. Su kaplumbağası, su yılanı, Antalya'ya özgü endemik türde tatlı su balıkları, sazan balığı, kurbağa ile çok sayıda yavru balığın can çekiştiği dereye belediye ekipleri tankerle su takviyesi yaptı. Kuruyan dere yatağındaki atık pet şişe ve çöpler arasında yüzlerce siroz, sazan, çiçek balığının telef olduğu görüldü. 'MAALESEF HEPSİ ÖLÜYOR' Su takviyesi ile sudaki oksijen seviyesini artırıp balık ölümlerini engellemek için çalışma yapılan derede, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da inceleme yaptı. Derenin denizle bağlantısı olması nedeniyle biyolojik çeşitliliğin fazla olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Derede kefal, sazan, yılan balığı, çin sazanı, takoz, sivrisinek mücadelesinde kullanılan balık türü var. Ayrıca derede yengeç, kurbağa, kaplumbağa da yaşamaya çalışıyor. Derede kendiliğinden tatlı su habitatı oluşmuş ama maalesef hepsi ölüyor. Bu dere Kırkgöz doğal su kaynağı ile beslenir. Bu nedenle Antalya'ya özgü endemik türde çok sayıda balık bu derede yaşar" dedi. BALIKLARA CAN SUYU Deredeki balık ölümlerinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi: "Antalya'da bu sene iklim kurak geçti. Bu bölgedeki dereler yağışa endeksli yer altı sularıyla beslenen derelerdir. Yağış azalınca sıcak havanın etkisiyle buharlaşma fazla olunca dere kurumuş. Balık ölümleri yaşandı. Burası bir çöplük haline gelmiş. Atılan çöpler dereye zarar vermiş. Bizler bu kaynakları korumalıyız. Buraya düzenli can suyu verilip, sağ kalan balıkların kurtarılması lazım."