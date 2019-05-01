(Görüntülü) Kuru Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti

TEKİRDAG'ın Ergene ilçesindeki Kuru Deresi'nde önce renk değişti, ardından balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Fabrikaların kimyasal atıklarından kaynaklandığı öne sürülen renk değişimi ve balık ölümlerinin nedenini bulmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, dereden numune alarak, incelemeye gönderdi.



Ergene ilçesine bağlı Karamehmet ile Ulaş Mahalleleri arasında bulanan Kuru Deresi, yer yer gri yer yer de mavi renge dönüştü. Çevresinde bulunan fabrikalardan gelen kimyasal atıklar nedeniyle renginin değiştiği öne sürülen derede balık ölümleri de yaşanmaya başladı. Dere kenarında gezerken ölen balıkları gören çiftin haber vermesi üzerine Ergene Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri araştırma yaptı. Ardından Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Müdürlük ekipleri de derenin 4 ayrı noktasından numuneler alarak, incelemeye gönderdi.



Durumdan haberdar olan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı ile dere kıyısına giderek, inceleme yaptı. Milletvekili Aygun, çevre katliamı yaşandığını belirterek, "Karamehmet ve Ulaş Mahalleleri'nden geçen Kuru Deresi'nde çevre katliamıyla baş başayız. Nereden geldiği belli olmayan bir kimyasal, dereyi kirletmiş ve canlılar ölüm kalım savaşı veriyor. Balık ölümleri yaşanı yor. Deredeki koku rezalet, canlılar ölümle pençeleşiyor, renk değişmiş. Bu suyun kirliliğinin kaynağını bulacağız. Ondan sonra da gerekirse yargıya teslim ederek, bir daha çevreyi kirletmemeleri için mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Ergene Belediyesi Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı ise ihbar üzerine hemen harekete geçildiğini anlatarak, "Bir çevre katliamı ile karşı karşıyayız. Bölgeden kirli, kimyasal veya asitli suların dereye atıldığını düşünüyoruz" dedi.