(Görüntülü) Kurtuluş töreninde, meslek sahibi kadınlardan horonlu kutlama
07 Mart 2019 Perşembe 18:34
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