(Görüntülü) Kursa gitmek istemeyen çocuk evden kaçtı

KÖRFEZ(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun, kursa gitmemek için teyzesinin evine kaçtığı ortaya çıktı. Karakolun önünde oğlu Ahmet Can Ay'a sarılan Sefer Ay, çok korktuklarını söyledi. Körfez Tütünçiftlik Fatih Mahallesi Hidayet Sokak'ta oturan Ahmet Can Ay, dün saat 21.00 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre çocuklarını arayan anne Hatice ve Sefer Ay çifti, aramaları sonuç vermeyince polise başvurdu. Gece boyunca Körfez Belediyesi'nin anons sisteminden eşgali tarif edilen ve polis ekipleri tarafından aranan küçük çocuğun teyzesinin Derince'deki evine gittiği ortaya çıktı. Ahmet Can Ay'ın evden ayrılmasından yaklaşık 16 saat sonra Derince'deki teyzesi tarafından ailesine haber verildi. Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne getirilen Ahmet Can Ay ve ailesi, burada ifade verdi. Ahmet Can Ay'ın, İstanbul Sancaktepe'de eğitimine devam ettiği, yazın yatılı kursa gitmek istemediği için evden kaçtığı ve uzun süre sokaklarda dolaştıktan sonra teyzesinin evine gittiği öğrenildi. Baba Sefer Ay, 5 çocuğundan biri olan Ahmet Can Ay'ı teslim aldıktan sonra oğluna sarıldı ve bir daha kaçmaması için uyararak, çok korktuklarını söyledi.