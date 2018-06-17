(Görüntülü) Kuramaya yüz tutan Akşehir Gölü'ne, yağışlar can suyu oldu

Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ KONYA ) KONYA'da son dönemlerdeki yağışlar, kurumakta olan Akşehir Gölü'ne can suyu oldu. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün derelerden beslendiğini belirterek, Göl, 2014 yılında kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlardan dolayı biraz su birikti; ama o eski görkemine kavuşması mümkün değil dedi. Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde olan Akşehir Gölü, derelerden beslendiği için kıyıları tatlı su, orta kısmı da kapalı bir göl yapısı olması ve buharlaşma nedeniyle tuzludur. 354 kilometrekare alana sahip olan göl, 2009 ve 2014 yıllarında tamamen kuruma noktasına geldi. Bu yılda kurumaya yüz tutan Akşehir Gölü'ne mayıs ve haziran ayında metrekareye düşen 175 milimetre yağışla birlikte, kış aylarındaki yağışlar can suyu oldu. Gölün kıyıları kamışlarla kaplandı. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, Göl, bölgemizde üretin kiraza, mikroklima bakımından katsı sağlayıp, kalitesini artırıyor. Gölümüz o eski görkemini kaybetti. Derelerden gelen sularla besleniyor; ancak son yıllardaki küresel ısınmadan etkilendi. Göl, 1935 yılında tamamen kurumuş, 1969 yılında yağışlarla birlikte yeniden canlanmış, hatta sular çevresindeki köylere taşmış. O dönemlerde bölge insanına balıkçılık ve kamışcılık geçim kaynağı olmuştu. diye konuştu. O ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle gölün kurumaya yüz tuttuğunu ifade eden Akkaya, 2014 yılında tamamen kuruma noktasına geldiğini kaydetti. Bu yıl yağışlarından dolayı gölün su tuttuğunu belirten Akkaya, şöyle konuştu Bu yıl çok şükür yağışlardan dolayı bir su birikti; ama o eski görkemine kavuşması mümkün değil. Göl, 354 kilometrekare yüzölçümüyle ülkemizin 5'inci büyük gölüydü. Sığ bir göl ve en derin yeri 4-5 metreydi. Şu an ise o seviyede değil. Su bulunan bölgelerde yarım ve bir metre derinlik var. İlerleyen aylarda buharlaşmayla birlikte ve tarımsal sulamanın başlamasıyla gölü besleyen derelerden gelen suyunda azalacak olması nedeniyle gölün büyük bir ölçüde kuruyacağını ve küçük su adacıkları oluşacağını tahmin ediyoruz. SAKARYA NEHRİYLE DESTEKLENECEK Göller Birliği olarak gölün kirlenmesini önlemek için çalışma yaptıklarını ifade eden Akkaya, katı atık depolama tesisi yapıldığı için Akşehir Gölü'nde kirliliğin olmadığını belirtti. Akkaya, gölün, geçmiş yıllarda yakındaki Eber Gölü'nden de desteklendiğini; ancak şu an oranın da kurumaya yüz tuttuğu için su akışının olmadığını kaydetti. Gölün, Sakarya Nehri?nden su takviyesi yapılarak desteklenmeye çalışacağını ifade eden Akkaya, Sakarya Nehri'nin bir kolu, komşu ilçemiz Çeltik?de bulunuyor. Sakarya Nehri'nden önce Eber Gölü'ne, oradan da Akşehir Gölü'ne su takviyesi yapılması için projelendiriliyor. Maliyeti yüksek olan bir projedir. Gerekli kurumlar bu projenin hayata geçmesi için çalışmasını sürdürüyor.dedi.