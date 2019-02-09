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(Görüntülü) Kumluca'da heyelan seralara zarar verdi, evleri tehdit ediyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir ay önce başlayan ve etkisi giderek artan heyelan, yaklaşık 50 dönüm seraya zarar verdi. 4 evin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bölgeye elektrik de verilemiyor. Kumluca'nın...

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir ay önce başlayan ve etkisi giderek artan heyelan, yaklaşık 50 dönüm seraya zarar verdi. 4 evin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bölgeye elektrik de verilemiyor.

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi Aktaş Mevkii'nde yaklaşık bir ay önce başlayan heyelan giderek büyüdü ve bölgedeki seralar ile evlere zarar vermeye başladı. Heyelan nedeniyle seralara giden elektrik direkleri yıkıldı, yollar kapandı. Bölgedeki çiftçiler elektriksiz kalırken, yaklaşık 50 dönüm sera zarar gördü. Biri kullanılmayan 4 ev de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "Bir aydan beri devam eden heyelan giderek ilerliyor. Başladığı yerde ve ilerlediği alanda evler var. Evlerin yıkılmasından korkuyoruz. Elektrik direklerinin yıkılmasından dolayı çiftçilerimiz elektriksiz kaldı. Seralarına su veremiyorlar. Evlere ve seralara giden yollar kapandı. İnşallah daha fazla zarar görmeyiz" dedi. Seraları zarar gören Yakup Akbaba(60) da  "Heyelan seralarıma zarar verdi. Evimi de yıkacak diye korkuyorum" diye konuştu. Üretici Alper Kelleci(35) ise şöyle konuştu:

"Yaz mevsiminde meydana gelen Mavikent yangınında seralarımın örtüsü, damlama hortumlarım ve tüm tarım malzemelerim yandı. Yanan çam ağaçları yağmur sularını tutmayınca heyelan meydana geldi. Şimdi de seralarıma heyelan zarar verdi."

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