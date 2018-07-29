(Görüntülü) Kumla sahilinde hafta sonu yoğunluğu
BURSA'nın Gemlik ilçesi Kumla sahili, hafta sonunda tatilcilerin ve günübirlikçilerin akınına uğradı. Gemlik sahilleri, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, Kumla sahilini tercih etti. Sahil...
29 Temmuz 2018 Pazar 13:12
BURSA'nın Gemlik ilçesi Kumla sahili, hafta sonunda tatilcilerin ve günübirlikçilerin akınına uğradı. Gemlik sahilleri, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, Kumla sahilini tercih etti. Sahil boyunca yer alan tesislere ait şezlonglar tamamen doldu. Birçok tatilci de kendi havlularını kuma serip güneşlendi. Tatilciler, sıcak havada denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de tekne, yunus ve jet ski kiralayarak denizin keyfini çıkardı. Gün boyu deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran tatilciler, haftanın yorgunluğunu attı.
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