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(Görüntülü) Kumkapı'da 3 katlı bina alev alev yandı (1)

Alper KORKMAZ - Enver ALAS - Anıl UÇAN - İstanbul () - FATİH Kumkapı'da 3 katlı eski bir bina alev alev yandı. Kumkapı Sepetçi Selim Sokak'ta bulunan 3 katlı eski boş binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın binayı kısa...

Alper KORKMAZ - Enver ALAS - Anıl UÇAN - İstanbul () - FATİH Kumkapı'da 3 katlı eski bir bina alev alev yandı. Kumkapı Sepetçi Selim Sokak'ta bulunan 3 katlı eski boş binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın binayı kısa sürede sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alevler kontrol altına alınırken binada zaman zaman çökmeler meydana geldi. Yangın nedeniyle sokakta panik yaşandı. Alevlerin yandaki binalara sıçramaması için itfaiye büyük çaba sarfetti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırıyor

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