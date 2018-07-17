Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

(Görüntülü) Kumbağ Plajı'nda çöp topladılar

TEKİRDAĞ'da Asyaport Limanı personeli, turistik Kumbağ Plajı'nda temizlik çalışması yaparak, çöpleri topladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ tatil beldesindeki Gündal Plajı'ndan başlayan, yaklaşık 100 Asyaport çalışanının...

TEKİRDAĞ'da Asyaport Limanı personeli, turistik Kumbağ Plajı'nda temizlik çalışması yaparak, çöpleri topladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ tatil beldesindeki Gündal Plajı'ndan başlayan, yaklaşık 100 Asyaport çalışanının katıldığı temizlik çalışması, kıyı şeridi boyunca devam etti. Çevre duyarlılığını artırmak adına sosyal sorumluluk projesi ile bir araya gelen liman çalışanları, plajı boydan boya gezerek tatilcilerin kumsalda bıraktığı izmarit, poşet, şişe gibi çöpleri topladı. Böyle bir etkinlikte yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirten liman çalışanları, temiz bir çevrenin herkesin hakkı olduğunu, çevreyi kirleten vatandaşların da bu bilinç ile hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Tatilciler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325