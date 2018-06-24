Haber - Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL () AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sonuçları takip etmek üzere il binasına giriş yaptı.
(Görüntülü) Kültür Bakanı ve Aile bakanı AK parti İstanbul il Başkanlığı'nda
Haber - Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL () AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül...
24 Haziran 2018 Pazar 19:47
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