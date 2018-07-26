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(Görüntülü) Kulp'ta 2 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında dün, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü.  Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında...

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında dün, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü. 

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında yürüttüğü operasyonlar sırasında dün PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 A2 piyade tüfeği 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 1 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca şarjörü, 117 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 118 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 20 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ve 1 el telsizi ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. 

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