Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

(Görüntülü) Küçükçekmece'de trafik kazası: 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolu Edirne istikameti Beşyol mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralı 2 kadın tedavi altına alındı.  Kaza...

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolu Edirne istikameti Beşyol mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralı 2 kadın tedavi altına alındı. 

Kaza Küçükçekmece, D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki 34 SB 9067 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü henüz bilinemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce önünde seyreden 34 LD 0886 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken, araç içinde bulunan iki kadın yaralandı. 

34 SB 9067 plakalı araç ise durmayarak aynı istikametteki 07 GHT 48 plakalı bir başka araca çarparak yaklaşık 100 metre sonra durdu. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Sağlık ekipleri yaralı iki kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Edirne istikametini kapatarak gelen araçları yan yola yönlendirdi. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlar üzerinde bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328