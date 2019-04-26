(Görüntülü) Küçükçekmece'de küçük kıza cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Serpil KIRKESER - İstanbul - KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V. tutuklandı.



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;



"Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştır. Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet savcısı ve müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşgal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır. Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişiyle aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir"