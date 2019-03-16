(Görüntülü) Küçükçekmece'de iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı (1)
KÜÇÜKÇEKMECE'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı.
16 Mart 2019 Cumartesi 11:11
KÜÇÜKÇEKMECE'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı.
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