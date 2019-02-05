(Görüntülü) Kreş açılışını Karalar ve Akay birlikte gerçekleştirdi

Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşilyurt Kreşi Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay tarafından birlikte gerçekleştirildi.

Seyhan ilçesinin en büyük mahallesi olan Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kreşin açılışı için tören düzenlendi. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, çok yurttaş ve partili katıldı. Tören alanına 'Halkçı Başkan' sloganları ve büyük bir coşkuyla giren Başkan Zeydan Karalar, Adana'yı Türkiye değil bir dünya markası yapacaklarını söyledi. Başkan Karalar, Seyhan'da değişimin ve dönüşümün kendilerine nasip olduğunu, Adana'da da değişim ve dönüşümü başlatacaklarını ifade etti. Yeşilyurt Mahallesine böylesine güzel bir kreş kazandıklarını ve 5 yılda mahalleye yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Karalar, Biz halkımıza hizmet ettikçe mutlu oluyoruz. Tüm bu hizmetler halkımızın mutluluğu içindir. Biz Atatürk'ü kendine şiar edinmiş kişileriz. Ulu Önder Atatürk halkına hiç yalan söylemedi, ben de sizlere yalan söylemedim. Ne söz verdiysek yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanlığına oturduğumuz gün Seyhan'da başlattığımız değişim ve dönüşümü tüm Adana'da başlatacağız. Adana'yı Türkiye değil bir dünya markası haline getireceğiz. Sizlere buradan bunun sözünü veriyorum dedi.

Başkan Zeydan Karalar'ın hizmet süresi boyunca Seyhan'da akıllara kazınacak hizmetler ürettiğini ifade eden Akif Kemal Akay da, Burada başlayan hizmetler Adana geneline yayılacak. Çok başarılı çalışmalara imza atan Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın şansı olacak diye konuştu.