(Görüntülü) Kral Midas'ın Hazinesi filmi Eskişehir'de tanıtıldı

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'de çekimleri tamamlanan ve 31 Mayıs'ta vizyona girecek olan 'Kral Midas'ın Hazinesi' filminin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları Eskişehirspor ile yapılan protokolün lansman gecesine katıldı.



Bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Kral Midas'ın Hazinesi filminin yönetmeni Mesut Çetin, yapımcı Murat Şahin, oyuncular İsmail Baki Tuncer, Yaşar Alptekin, Mehmet Ali Tuncer, Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, futbolcu Kıvanç Karakaş katıldı. 31 Mayıs'ta vizyona girecek film, üç kafadarın bir tesadüf sonucu Kral Midas’ın hazinesinin haritasını ele geçirmeleriyle başlıyor ve sürprizlerle devam eden komik bir define hikayesini ele alıyor.



'BÜTÜN DÜNYANIN GÜLMEYE İHTİYACI VAR'



Mevcut dizi ve filmlerin dram ağırlıklı olduğunu ifade eden İsmail Baki Tuncer, "İnsanları ağlatmak daha kolay. Güldürmek gerçekten kolay birşey değil. Bunu başarabilen insanlara, komedyenlerimize, oyuncularımıza helal olsun diyorum. Çünkü diziler hep ağlatmak üzerine, dram üzerine. Birisini hasta yaparsın, birisinin ameliyat olması için para biriktirmesi gerekiyordur. Kendini onun yerine koyarsın, üzülürsün. Benim rahmetli anneannem onları izlerken çok ağlardı. Gerçek zannederdi kadıncağız. Güldürmek hakikaten çok zor. Artık komedinin eşiği de yükseldi. İnsanlar herşeye gülmüyor. Bu filmde gülmelerini gerektiren çok şey var. O konuda içimiz rahat, epey güzel espriler var. Bütün dünyanın gülmeye ihtiyacı var. Onun için komedi filmleri dünya genelinde sevilir, tutulur. Ama gülmeye ihtiyacı olan bir ülkeyiz şu anda. İnşallah filme gidip gülerler" diye konuştu.



SEYİRCİ ESKİŞEHİRSPOR'A DA DESTEK OLACAK



Filmin yapım şirketi ile Eskişehirspor arasında yapılan protokol gereği, Kral Midas'ın Hazinesi filminin gişe gelirlerinden Eskişehirspor Kulübü'ne pay aktarılacak. Gecede Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı ile Eskişehirsporlu futbulcu Kıvanç Karakaş, İsmail Baki Tuncer, Yaşar Alptekin, Mehmet Ali Tuncer ve Mesut Çetin'e takım forması hediye etti.

