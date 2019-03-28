(Görüntülü) Kozağaçlılar yemekte gençlerle buluştu

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR Kozağaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KOZAĞAÇ-DER) Burdur'da yaşayan gençleri, birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya getirdi.Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen yemeğe KOZAĞAÇ-DER Başkanı Ramazan Demir, yönetim kurulu üyeleri ve Burdur'da oturan Kozağaçlı gençler katıldı. Yemekte konuşan Ramazan Demir, Bugün birliğimizin, dirliğimizin pekişmesi, tanışma, kaynaşma toplantılarının ikincisini yapıyoruz. Kozağaçlılık ruhunun verdiği güçle bu yemeğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız gençlerimizin birbirini tanıması, kaynaşması. Kozağaçlılık ruhunu kazanmalarını sağlamak dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özkan da Burdur'da 6 bin civarında Kozağaçlı olduğunu tahmin ediyoruz. Gençler birbirini tanımıyor. Gençlerimizi birbirleriyle tanıştıralım, kaynaştıralım. Kozağaçlılık ruhunu aşılayalım diye bu yemeği tertip ettik. Birlik ve beraberliğimizi Burdur'da tekrar gündeme getirelim istedik diye konuştu.