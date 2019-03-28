Ersan SAN/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'dee hurdalık alanda çıkan yangında alevler adaklık kurban satılan ağıla sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kurbanlıkların sahibinin koyunları kurtarma mücadelesi havadan fotoğraflandı. Şahintepe Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan hurda eşyaların atıldığı alanda saat 12.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan oto tamirhanesi ve adaklık kurbanların bulunduğu ağıla da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını söndürmeye çalışırken, kurbanlıkların sahibi alevlerin ortasında kalan koyunlarını kurtarmak için büyük mücadele verdi. Koyunları kapalı oldukları alandan çıkaran adam, hayvanlarını boş araziye sürdü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, oto tamirhanesinde ve koyunların kapatıldığı ağılda hasar meydana geldi.
(Görüntülü) Koyunlarını yangından böyle kurtardı
Ersan SAN/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'dee hurdalık alanda çıkan yangında alevler adaklık kurban satılan ağıla sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kurbanlıkların sahibinin koyunları kurtarma mücadelesi havadan...
28 Mart 2019 Perşembe 15:11
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