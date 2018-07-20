(Görüntülü) Köylülerin bulduğu yaralı eşeğin tedavisine başlandı

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda köylüler tarafından vücudunun değişik yerlerinden ağır yaralı bulunan eşeğin tedavisine başlandı. Acı içinde kıvranan eşeği gören bazı köylülerin, gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bayramiç ilçesine bağlı Daloba köyünde yaşayan Kamil Okay (45) ve Abdullah Yazgan (40), tarlalarına giderken Kazdağlarının eteklerinde, ormanda vücudunda derin yara izleri olan ve acı içinde kıvranan eşekle karşılaştı. İki köylü, boynundaki derin yarası kanayan eşeği, tedavisini yaptırmak için Daloba köyüne getirmeye çalıştı. Ancak, halsiz düşen eşek daha fazla yürüyemeyince Okay ve Yazgan, Bayramiç Belediyesi'ne haber verdi. Bunun üzerine bölgeye belediye veterinerleri gönderildi. Sahipsiz eşeğin boynunda, bağlanan telin kesmesi nedeniyle 3 santim derinliğinde yara oluştuğu görüldü. Eşeğin acı içerisinde kıvrandığını gören bazı köylüler, gözyaşlarına hakim olamadı. Eşek, veterinerlerce bayıltıldıktan sonra yaraları temizlendi, pansuman uygulandı. Veterinerlerden Levent Karataş, eşeğin yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Karataş, yaraların çok derin olduğu için dikiş atılmasının mümkün olmadığını ve tedavinin 10 gün süreceğini söyledi. Susuz kaldığı görülen eşek, müdahalenin ardından verilen 1 kova suyu içti.