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(Görüntülü) Köylü kadınlar ramazan hazırlığı geleneğini sürdürüyor

AMASYA’nın Yuvacık köyünde kadınlar, ramazan ayı hazırlıklarını sürdürüyor. Yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek ve hamur işlerini, köyde imece usulü yaparak üreten kadınlar, asırlık geleneklerini de yaşatıyor. Amaya'nın merkeze...

AMASYA’nın Yuvacık köyünde kadınlar, ramazan ayı hazırlıklarını sürdürüyor. Yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek ve hamur işlerini, köyde imece usulü yaparak üreten kadınlar, asırlık geleneklerini de yaşatıyor. Amaya'nın merkeze bağlı Yuvacık köyündeki kadınlar 100 yıllık ramazan hazırlığı geleneklerine devam ediyor. İmece yöntemiyle biraraya gelen kadınlar, yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek yaparak ramazan ayı hazırlıklarını yapıyor. Amasya’ya özgü olan yağlı, ekmek ve hamur işleri özel olarak hazırlanan odun ateşinde sac üzerinde pişiriliyor. Geleneğin köyde uzun yıllardır sürdüğü anlatan Seniha Aylak, “Geçmişten günümüze gelen ramazan hazırlıklarına başladık. Ramazan öncesi her sene köylü kadınlarla birlikte, köyümüzün kadınları ile bu geleneği sürdürüyoruz. Geçmişten gelen bir şey şu an da Amasya yağlısı yapıyoruz” dedi. '100 YILLIK GELENEĞİMİZ SÜRÜYOR' Köylülerden Hacer Saka ise, “Ramazan hazırlıklarımız başladı. Köyümüzde kadınlarımızla birlikte imece usulü birbirimize yardım ederek, hamur işi yapıyoruz. Bu arada meşhur Amasya yağlımızı da yaparak 100 yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz" diyerek, tüm İslam alemine ramazan ayının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

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