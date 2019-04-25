(Görüntülü) Kovandan çıkan arı kolonisi ağaçta toplandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kovandan çıkan arı kolonisi ağaçta toplandı. Binlerce arının bulunduğu koloni, arıcılıkla uğraşan esnafın yardımıyla toplanarak başka kovana alındı.



Gazipaşa'da arı kolonisi, Şehit Süleyman Gür Bulvarı'ndaki ağaçta toplandı. Yüzlerce arının bulunduğu ağacı gören ve arıcılıkla da uğraşan esnaf Ali Özçelik, çuval ve kovan yardımıyla arıları yakalamak için harekete geçti. Evinden getirttiği kovana petek yerleştiren Özçelik, arıların kovanda toplanmasını sağladı. Özçelik daha sonra kovanı ve arıları götürdü.



Ali Özçelik, "Arılardan bahsediyorduk. Bir baktık arılar gelip ağaca konmuş. Hemen çuval getirip koyduk, kovanı da getirdik içine kattık. Her yıl bu aylarda kovanlar oğul çıkarır. Burada daha önce de böyle bir olay yaşamıştık. Hobi olarak arıcılık yaptığım için dikkatimi çekti ve gelerek oğul arıyı yakaladım. 10 kovanım vardı, bununla birlikte 11 oldu" dedi.