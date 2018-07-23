(Görüntülü) Köşekbükü Mağarası hayran bırakıyor

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () MERSİN ve Çevresi Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (METAB) katkılarıyla bulunduğu atıl vaziyetten kurtarılan Anamur ilçesindeki Köşekbükü (Astım) Mağarası yeni yüzüyle dikkat çekerken, yeni halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi'nde 6 Ağustos 2012 tarihinde başlayan orman yangını nedeni ile çevresi tamamen yanan ve halk arasında Astım Mağarası olarak bilinen Köşekbükü Mağarası, yıllardır atıl vaziyette kaderine terk edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın birlik başkanlığını METAB kararıyla atıl vaziyette bulunan, tarihi ve turistik değeri ile Anamur'a değer katan mağaranın restore edilmesi için birlikte tarafından 500 bin TL'lik kaynak sağlandı. İlçe belediyesinin de destekleri ile Köşekbükü Mağarası, kilometrelerce yeni yol yapımı, çevre düzenlemesi, tesis içinin restore edilmesi ve aydınlatma çalışmalarının ardından yeni görüntüsü ile kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Verilen destekler ve yürütülen çalışmaların ardından bölge halkının ilgisini yeniden kazanan mağarası, yurt içinden ve dışından gelen misafirlerini karşılamaya başladı. Mağaranın bulunduğu bölgede yöresel ürün satışı yapan Halil Osman, gerçekleştirilen düzenlemeler ile mağaranın yeni baştan yaratıldığını belirterek, "Burası zamanında burası insanların develerle yaylaya gidip gelirken kullandıkları yerdi. Antik çağa dayanan rivayetler de var ama burayı bir çobanın bulduğu söyleniyor. Çoban kazara bu mağarayı buluyor. Bu mağarada farklı elementler var. Bu elementler mağara içerisinde sarkıtlarla yere süzülüyor, oluşan tepkime ile de ortaya farklı bir gaz çıkıyor. Yine rivayetlere göre bu gazlar da astım gibi hastalıklara iyi geliyor. Buraya gidip gelenler de burasının hastalıklarına iyi geldiğini söylüyor. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi burayı yeni baştan yaptı. Yolları, çevre düzenlemesi, restorasyon yapıldı. Şimdi gelip yeni halini görünce çok beğeniyorlar. Yıllardır gidip gelen turistler de buranın son halini görünce hayretle karşılıyor. Yapılan çalışmayla burası eskisinden çok daha güzel şekilde hizmet veriyor" dedi. Bu arada, Köşekbükü Mağarası, Roma Kralı Antiochus'un kızı Anna'nın astım hastalığını iyileştirdiği rivayeti ile 'Astım Mağarası' olarak anılmaya başlamış. Düzenli olarak her defasında 4'er saatlik zaman dilimleri içinde mağarada kalmak şartıyla astımlı hastaların şifa bulduğu iddia edilen mağara, 500 metreyi bulan bir derinliği, 18 derece sabit sıcaklık, yüzde 85 nem ve 162 milibar basınçla bölgede eşi bulunmayan bir yapıya sahip. Ayrıca metrelerce büyüklükteki sarkıt ve dikitleri ile dikkat çeken mağara içi, üç ayrı bölümden oluşuyor ve yapılan düzenlemeler ile mağaranın içinde her bölüm merdivenler sayesinde güvenli şekilde gezilebiliyor.