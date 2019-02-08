(Görüntülü) Köpeklerden kaçarken TIR'ın çarptığı inşaat işçisi yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çimento TIR'ı, köpeklerin saldırısından kaçmak isterken yola fırlayan 25 yaşındaki inşaat işçisi Onur Sağır'a çarptı. Sağır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün saat 07.00 sıralarında, Bodrum-Milas Karayolu Kumköy Kavşağı'nda, B.S.'nin kullandığı 48 LF 624 plakalı çimento TIR'ı inşaat işçisi Onur Sağır ile bir sokak köpeğine çarptı. Yaralanan inşaat işçisi Sağır, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan köpek ise acı içinde kaçarak, gözden kayboldu.

Antalya'dan bölgedeki bir inşaatta çalışmak için geldiği belirlenen Sağır'ın valizi de yol kenarında bulundu. Kazanın Sağır'ın kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken aniden yola fırlaması üzerine meydana geldiği belirlendi. Polis, TIR şoförü B.S.'nin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.