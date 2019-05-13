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(Görüntülü) Köpek, tankerden dökülen zifte yapıştı 2

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, tankerden yola dökülen sıcak zifte köpek yapıştı. Ağzının da zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler belediyeye haber verirken, itfaiye ekibi köpeği ziftten...

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, tankerden yola dökülen sıcak zifte köpek yapıştı. Ağzının da zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler belediyeye haber verirken, itfaiye ekibi köpeği ziftten kurtardı.

Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda boş arazide ağzının dahi zifte yapışması nedeniyle bağrımayan köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı. Hareket edemeyen köpek, itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi. Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten kurtardı.

Belediye zabıtası zifti arsaya bırakan tanker sürücüsünü araştırdı ancak bilgi elde edilemedi. Ziftin, arsaya park edilen bir tankerden sızdığı ya da boşaltıldığı, sıcak olduğu için de köpeğin buraya yattığı ve yapıştığı tahmin ediliyor.

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