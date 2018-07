(Görüntülü) Köpeğin parçaladığı kolun yerine takılacak proteze 50 bin euro istendi

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde oturan Fatma Özdemir (18), 5 yıl önce 3 köpeğin saldırısına uğradı ve sonrasında sağ kolu dirseğinden kesilmek zorunda kaldı. Baba Ramazan Özdemir, kızının protez kol takılacak yaşa geldiğini, ancak 50 bin euro istenen protezi almaya gücü olmadığını söyledi.



Gündoğmuş'un Çiçekoluk köyünde çobanlık yapan ailesiyle oturan Fatma Özdemir, 2013 yılı Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü köyün hemen yanındaki bahçelerini sulamaya gitti. Özdemir, bahçede 2'si çoban köpeği, 1'i pitbull 3 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklar üzerine olay yerine köylüler gelinceye kadar pitbull Özdemir'in sağ kolunu parçaladı. Köylülerin kurtardığı Fatma Özdemir Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Dağda keçi otlatan baba Ramazan Özdemir de haber verilmesi üzerine hastaneye geldi.



LİSEYİ BİTİRİP, YKS'YE GİRDİ



Ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edilen genç kızın koluna, yaptığı yüz nakilleriyle bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan, eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından birkaç defa operasyon yapıldı. Genç kızın kurtarılamayan kolu, kangren olma riski taşıdığı için 2013 yılı Eylül ayında kesildi. Yetkililer, Fatma Özdemir'in babasına, çocuğun yaşının henüz küçük ve büyüme çağında olduğunu, 18 yaşına gelince protez takılmasını tavsiye etti. Olay tarihinde 7'nci sınıfa giden Özdemir, sağlığına kavuşmasının ardından bir yandan çobanlık yapan ailesine yardım ederken, diğer yandan okuluna devam etti. Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni bitiren Fatma Özdemir, geçen hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.



'EVDE, DAĞDA, HER YERDE DERS ÇALIŞTIM'



En büyük hayalinin muhasebecilik olduğunu belirten Fatma Özdemir, belirli bir yaşa kadar iki kolla yaşayıp, daha sonra tek kollu olmanın kendisine büyük üzüntü verdiğini söyledi. Ailesine keçilerin bakımında ve otlatılmasında yardım ettiğini aktaran Özdemir, "Bir yandan da her fırsat bulduğumda ders çalıştım. Evde, dağda, her yerde ders çalıştım. Muhasebeci olmak istiyorum. Umarım bu hedefimi gerçekleştiririm" dedi.



'SAĞ TARAFIM BOMBOŞ'



Vücudunun bir yanının eksik olduğunu anlatan Fatma Özdemir, "Kolumun kesileceğinden haberim yoktu. Ameliyathanede öğrendim. 'Kolun kangrene dönecek, kesmek zorundayız' dediler. Kestiler. Kolumun kesilmesinin ardından bazı şeyleri yapmakta zorlanıyorum. İşleri zorlanarak yapıyorum. Sağ tarafım bomboş. Hayatım değişti" diye konuştu.



Ramazan Özdemir ise eşiyle birlikte çobanlık yaptığını ve 3'ü erkek, 6 çocukları bulunduğunu söyledi. Fatma'nın 4'üncü çocukları olduğunu anlatan Ramazan Özdemir, olayın olduğu gün dağda keçileri otlattığını, köylülerin haber vermesiyle durum öğrendiğini ve apar topar Manavgat Devlet Hastanesi'ne gittiğini söyledi. Kızının daha sonra AÜ Hastanesi'ne götürüldüğünü kaydeden Ramazan Özdemir, Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Özlenen Özkan tarafından tedavi edildiğini ve doktorların kızının kolunu kesmek zorunda kaldıklarını belirtti.



'PROTEZ KOLA 50 BİN EURO İSTEDİLER'



Kızının kolunun kesilmesinin ardından protez kol takılabileceğinin kendisine söylendiğini vurgulayan Ramazan Özdemir, "Bana, 'Bu çocuğa 18 yaşına kadar protez kol takılmaz. Gelişme çağının bitmesi lazım, takarsan değiştirmek zorunda kalırsın' dediler. Kızım 18 yaşına girince protez kolu taktırmaya karar verdik. Basit bir şey zannettik ama bizim karşımıza yüklü bir meblağ çıktı. Çocuğuma takılacak protez kola 50 bin euro istediler. Biz de 50 bin euro'yu veremeyeceğmiz için devletimizden ve yardımseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.