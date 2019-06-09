Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde turizm kenti Antalya'da sahiller doldu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. Dünyaca ünlü Konyaaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayan vatandaşlar denizin keyfini sürdü. Bazı tatilciler sahilde güneşlenirken bazıları ise sahile kıyısı bulunan parkta yeşilliklerdeki gölgeliklerde vakit geçirdi.
(Görüntülü) Konyaaltı Sahili'nde son gün yoğunluğu
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde turizm kenti Antalya'da sahiller doldu. Hava sıcaklığının...
09 Haziran 2019 Pazar 16:27
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