(Görüntülü) Konya Ovası'nın, yeni gözdesi çilek

Tolga YANIK/KONYA, ()- TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nın yeni gözdesi çilek oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'nın çilek üretiminde önemli bir noktaya geldiğini belirterek, çilek üretimi ve ekim alanlarında Türkiye'nin yüzde 10'unu karşıladıklarını söyledi.



Türkiye'nin 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya'da çiftçinin yeni gözdesi çilek oldu. Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 10'luk bir kısmının Konya'dan karşıladığını ve bunun da artacağını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Konya, Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını karşılıyor. Yine ekim alanında da yüzde 10'luk bir kısmı kaplıyor. Bunu önemli kılan en önemli husus Konya'da çilek üretimi, tarım arazilerin çok küçük, parçalı, gelir düzeyinin çok düşük olduğu ilçelerimizde yaygınlaşması. O bölgelerimizin kırsal kalkınmasına çok büyük katkı yapması. Konya'nın bu konuda örnek ilçesi Hüyük ilçesidir. 15 bin nüfuslu Hüyük, tek başına 2018 yılında 26 bin ton civarında çilek üretti. Türkiye üretiminin yüzde 6'sını karşılıyor. Bölgede ciddi bir ekonomik canlılık getirmiş durumda''



Hüyük'teki çilek üretimi sayesinde şehirden köye geriye doğru göçün başladığını ifade eden Soylu, ''Çilek üretimi bölgede tuttu ve giderek de artıyor. Önümüzdeki yıllarda artık bölgenin, çileğin cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Gelecekteki beklentimiz; özellikle çileğin bölgede değerlendirecek kompleks tesislerin yapılması sayesinde inanıyorum ki; Konya'da özellikle dağlık arazilerde çok ciddi bir kırsal kalkınmaya kavuşmuş olacağız. Bununla da dağlık arazilerden şehre göçün önüne geçeceğiz. Şehirlerde çok düşük maaşla çalışan köylülerimizin geriye dönüp köylerine topraklarına sahip çıkmasına da vesile olacaktır" dedi.



HEM TÜRKİYE'DE HEM DE YURT DIŞINDA TALEP GÖRÜYOR



Konya çileğinin hem yurt içinde hem de yurt dışında talep gördüğünü ifade eden Soylu, "Konya'da özellikle Hüyük ilçemizde üretilen çilekler sadece yerli pazara değil, özellikle uluslararası pazara da gidiyor. Ciddi anlamda ihracat söz konusudur. Bu çileklerin özelliği ise organik olmasıdır. O bölgelerdeki insanların yüzde 90'u klasik, eski geleneksel usullerle üretim yapıyorlar. Kimyasallardan kaçınıyorlar. Dolayısıyla lezzeti olsun, dayanıklılığı olsun. Hüyük ilçesi bu işe gönül verdi. Çok güzel bir model çıktı ortaya. Burada tek dileğimiz, özellikle bölgedeki çilek fiyatlarının hem üreticiyi, hem tüketiciyi memnun edecek bir istikrara gitmesi. Bu yıl ilk hasat 3,5 ila 5 lira arasında başladı. Ümidimiz 5 lira bandında çiftçimizin çileğinin para etmesi. Bu seviyede devam ederse, üreticilerimiz önümüzdeki yıllarda daha da üretim alanlarını artırarak bölgeyi daha da merkez haline getirme yoluna gideceklerdir" diye konuştu.