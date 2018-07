(Görüntülü) Konya'dan 15 Temmuz için yola çıkan bisikletli öğretmenler Eskişehir'de

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - KONYA'dan '15 Temmuz şehitlerimiz için ahde vefa bisiklet turu' projesi kapsamında İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere bisikletleriyle yola çıkan sınıf öğretmenleri Alper Can, Hakan Arıkan ve Selim Ecevit Şen Eskişehir'e geldi. Öğretmenler, Hava Şahitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarının başında dua etti.



Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi' (SEDEP) kapsamında, '15 Temmuz şehitlerimiz için ahde vefa bisiklet turu' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Selçuklu Hocacihan Yıldız İlkokulu'nun sınıf öğretmenleri Alper Can ve Hakan Arıkan ile Selçuklu Dr. Mustafa Öten İlkokulu sınıf öğretmeni Selim Ecevit Konya'dan bisikletleriyle İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere yola çıktı. 7 günde 750 kilometre yol kat edecek öğretmenler, bugün Eskişehir'e geldi. Öğretmenleri Eskişehir Hava Şehitliği önünde İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve bisikletli izciler, karanfillerle karşılandı. Öğretmenler, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıp, dua etti.



Öğretmenlerden Alper Can, yol boyunca gittikleri il ve ilçelerde şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret edeceklerini, 15 Temmuz günü de İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olacaklarını söyledi.