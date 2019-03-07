Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

(Görüntülü) Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü (2)

1 POLİS YARALANDI, 6'SI KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINDA Konya'da, dün başlayan ve bugün de devam eden, komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan komiser yardımcısı Tahsin Gündüz,...

1 POLİS YARALANDI, 6'SI KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINDA
Konya'da, dün başlayan ve bugün de devam eden, komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan komiser yardımcısı Tahsin Gündüz, atılan taşlardan birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polisler ise olaylara karıştğı tespit edilen 6'sı kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Kavga sonrası cadde savaş alanına dönerken, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri de mahallede inceleme yaptı. 
Polisin mahalledeki önlemleri sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328