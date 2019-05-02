(Görüntülü) Konya'da dolu yağışı
KONYA'da aniden bastıran dolu yağışı 5 dakika kadar sürdü. Kent merkezinde ve bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı, yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu sonrası tarlalar beyaza büründü. Dolu, bir süre...
02 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
KONYA'da aniden bastıran dolu yağışı 5 dakika kadar sürdü. Kent merkezinde ve bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı, yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu sonrası tarlalar beyaza büründü. Dolu, bir süre sonra yerine yağmura bıraktı.
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