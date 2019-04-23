(Görüntülü) Konya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Kutlama törenlerine, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlandı. Ardından Mevlana Kültür Merkezi'ne geçildi. Törene Konya Valisi Cüneyit...
23 Nisan 2019 Salı 13:41
KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Kutlama törenlerine, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlandı. Ardından Mevlana Kültür Merkezi'ne geçildi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı tarafından gerçekleştirilen gösteri, izleyiciler tarafından alkış aldı. Daha sonra öğrenciler tarafından sahnelenen halk oyunları ve jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi.
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