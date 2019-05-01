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(Görüntülü) Konya'da 1 Mayıs kutlandı

KONYA’da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' coşkuyla kutlandı. Kılıçarslan Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalara KESK'e bağlı sendikalar ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in de aralarında bulunduğu CHP'liler...

KONYA’da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' coşkuyla kutlandı.

Kılıçarslan Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalara KESK'e bağlı sendikalar ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in de aralarında bulunduğu CHP'liler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi oluşturduğu meydana arama noktalarından giren yaklaşık bin kişilik kalabalık, yapılan basın açıklamarının ardından Alaaddin Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Ellerinde pankartlar taşıyan  ve slogan atan kalabalık, Alaaddin Tepesi’nin çevresini dolaşdıktan sonra yürüyüşü sonlandırdı.

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