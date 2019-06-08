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(Görüntülü) Kontrolden Çıkan Tır Yol Tabelasına Çarptı: 1 Yaralı

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol tabelasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu İzmit Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Remzi Demir,...

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol tabelasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu İzmit Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Remzi Demir, idaresindeki 81 KD 378 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Bunun üzerine TIR yol tabelasına çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Remzi Demir'i, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Demir, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Adalet Köprüsü bağlantısı yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapanırken, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde de 1 şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola dökülenler temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.

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